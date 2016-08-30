Отпущенный судом в Армении россиянин уже купил билет домой

Москвич, которого отказался арестовывать суд Армении по запросу США, вернется в Россию 31 августа.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что суд Армении отказался арестовать россиянина Сергея Миронова по запросу США. Москвича отпустили из зала суда.

Как сообщил «Интерфакс», россиянин, освобожденный армянским судом, вернется в Россию 31 августа. Сейчас он находится в Армении, но билет в Россию у него уже куплен.

Адвокат Миронова Карен Нерсисян уточнил, что 30 августа москвич поедет в посольство России в Армении. После освобождения из зала суда Миронова в правоохранительные органы Армении не вызывали.