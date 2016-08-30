Новый министр образования породил надежду у профсоюза педагогов

Чего ждут педагоги от нового министра, Sobesednik.ru рассказали в московской организации профсоюза работников образования.

Новый министр образования Ольга Васильева заявила, что отныне приоритетом министерства должны стать педагоги.

— Не секрет, что новый министр пришла после нескольких непопулярных министров и у нее очень хорошие стартовые позиции, — говорит в комментарии для Sobesednik.ru Марина Иванова, председатель московской городской организации профсоюза работников образования. — Она вызывает надежды тех, кто работает в этой системе.

Иванова подчеркивает, что долгое время запросы самих учителей не учитывались, их точка зрения по многим вопросам оставалась незамеченной. Педагоги надеются, что с приходом нового главы ведомства многое изменится. В частности, они возлагают надежды на то, что министр образования займется внедрением единого подхода к оплате труда учителей и вузовских сотрудников. На сегодня, по словам Ивановой, зарплата педагогов в разных регионах отличается в 4–9 раз. Есть регионы, где учителя зарабатывают не более 10–12 тысяч рублей в месяц.

Другой вопрос, который волнует педагогов, — это снижение интенсивной нагрузки, которая составляет более 36 часов в неделю. И третий момент — это закрепление прав учителей на первоочередное получения жилья в Жилищном кодексе.