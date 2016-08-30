На грузинской свадьбе "просрочкой" отравились 200 человек

Почти 200 человек попали в больницу, отравившись просроченными продуктами на свадьбе на юге Грузии.

Как передает ТАСС, после свадьбы в городе Марнеули Марнеульского района Грузии около 200 человек, в том числе 28 детей попали в больницы с диагнозом «острое кишечное отравление». Как минимум 40 человек были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Сейчас многих отравившихся уже выписали из больницы. Некоторых перевели из районных больниц в клиники в Рустави и в Тбилиси. Жизни всех пострадавших ничего не угрожает.

Отмечается, что причиной массового отравления людей на грузинской свадьбе могли стать просроченные продукты, из которых приготовили угощения для свадебного стола. Грузинское МВД проводит проверку по факту происшествия. Подробности уточняются.