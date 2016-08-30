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Источник: "Интерфакс"
16:24, 30 Августа 2016 Версия для печати

Медведев развеял слухи о повышении пенсионного возраста в РФ

Дмитрий Медведев заявил об отсутствии принятого решения о повышении пенсионного возраста в России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Госдума рассмотрит вопрос о повышении пенсионного возраста в России после выборов. Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября.

Как сообщил «Интерфакс», премьер-министр России опроверг наличие принятого решения о повышении пенсионного возраста в России. По его словам, возможность повышения пенсионного возраста лишь обсуждается: «Никаких решений пока на эту тему не принималось».

Медведев отметил, что 90% граждан России выступают против повышения пенсионного возраста, и добавил, что средняя продолжительность жизни в России растет.

Премьер-министр, кроме того, уточнил, что российским пенсионерам для получения единовременной компенсационной выплаты в январе 2017 года дополнительные документы оформлять будет не нужно.

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