ГУ МВД вывел за штат почти весь МУР для борьбы с коррупцией

Почти все сотрудники Московского уголовного розыска, кроме «убойного отдела» выведены за штат.

Об изменениях в работе МУРа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Почти все сотрудники Московского уголовного розыска выведены за штат, кроме 1-й оперативно-розыскной части (ОРЧ), более известной как "убойный отдел", занимающейся раскрытием убийств», – рассказал источник агентства.

Также он уточнил, что в данный момент реформирование происходит в 4-й ОРЧ, которая ранее отвечала за борьбу с наркотиками, и в 6-й оперативно-розыскной части, отвечающей за борьбу с организованной преступностью.

По данным источника, реформы вызваны тем, что «руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров».

Кроме того, за штат выведены и сотрудники, которые каким-либо образом связаны с прессой, чтобы исключить утечки оперативной информации в СМИ. При этом источник подчеркнул, что выведение сотрудников МУРа за штат не означает их увольнение.

Ранее ТАСС сообщало о том, что в МУРе на базе 4-й ОРЧ создается новая оперативно-розыскная часть, которая будет бороться с мошенничествами. В пресс-службе столичной полиции тогда это объяснили повышением эффективности работы уголовного розыска.