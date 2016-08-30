Глава МУРа ушел в отставку, чтобы возглавить УВД по ВАО

Начальник Московского уголовного розыска уходит в отставку, чтобы возглавить УВД по ВАО.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что все сотрудники МУРа, кроме «убойного отдела», выведены за штат в рамках борьбы с коррупцией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, начальник Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Игорь Зиновьев покидает свой пост и через некоторое время возглавит УВД по Восточному административному округу столицы.

При этом собеседник агентства отметил, что пока неизвестно, кто возглавит МУР.

«Кандидатура пока не найдена. На данный момент известно лишь, что Игорь Зиновьев, как ожидается, возглавит УВД по Восточному административному округу столицы», – заявил источник.

Официальное подтверждение данная информация пока не получила.