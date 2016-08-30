Глава Минобрнауки назвала неуместным глагол "натаскать" на ЕГЭ

В Министерстве образования и науки России выступили против «натаскивания» детей на ЕГЭ.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева 30 августа на «Всероссийском родительском собрании» заявила, что «натаскивание» на ЕГЭ неуместно, передаёт «Интерфакс».

«Я категорически против натаскивания на ЕГЭ в послеурочное время — официально в рамках школы», — подчеркнула Васильева.

Она также отметила, что репетиторы, которые призваны помочь детям с предстоящим ЕГЭ, могут научить правильно отвечать на вопросы теста, но они не заменят учителя и не смогут дать глубоких знаний, которые может дать только школа.

«Просто подготовить к ЕГЭ без прохождения всей программы невозможно. Можно пройти по бизнес-предложению — ради бога, кнопки угадали, угадали правильно. Но впереди вуз, первая зимняя сессия, где кнопки нажимать не надо», — заключила Васильева.

По её словам, для того, чтобы ребёнок легко отвечал на задания теста, он должен быть подготовлен не «натаскиванием», а школьными знаниями.