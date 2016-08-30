Дочь Пескова оттянулась в Турции

Документальные свидетельства поездки в виде откровенных фото в купальнике на берегу моря Лизавета все дни постила в своем инстаграме

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета стала объектом внимания турецких медиа, узнал Sobesednik.ru.

Длинноногая дочь пресс-секретаря президента Лиза Пескова – отчаянная девушка. Не побоявшись терактов, переворотов и не дождавшись открытия чартеров, отдохнула в Анталье. Считай, всей семьей: вместе с бойфрендом, мамой, бабушкой и дедушкой. Документальные свидетельства поездки в виде откровенных фото в купальнике на берегу моря Лизавета все дни постила в своем инстаграме.

Местные СМИ воспользовались подарком и раструбили о визите дочки Пескова на всю страну. Еще бы: раз уж дети высокопоставленных чиновников выбирают Турцию, то за ними двинут и простые россияне. Лиза стала героиней первых полос и дала одной газете интервью, в котором призналась, что родилась в Турции (папа тогда был там в длительной командировке). Прямо так у нее в паспорте и записано.