Общество
Источник: «Собеседник» №32-2016
06:09, 30 Августа 2016 Версия для печати

Дочь Пескова оттянулась в Турции

Документальные свидетельства поездки в виде откровенных фото в купальнике на берегу моря Лизавета все дни постила в своем инстаграме
Документальные свидетельства поездки в виде откровенных фото в купальнике на берегу моря Лизавета все дни постила в своем инстаграме
Фото: Instagram

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета стала объектом внимания турецких медиа, узнал Sobesednik.ru.

Длинноногая дочь пресс-секретаря президента Лиза Пескова – отчаянная девушка. Не побоявшись терактов, переворотов и не дождавшись открытия чартеров, отдохнула в Анталье. Считай, всей семьей: вместе с бойфрендом, мамой, бабушкой и дедушкой. Документальные свидетельства поездки в виде откровенных фото в купальнике на берегу моря Лизавета все дни постила в своем инстаграме.

Местные СМИ воспользовались подарком и раструбили о визите дочки Пескова на всю страну. Еще бы: раз уж дети высокопоставленных чиновников выбирают Турцию, то за ними двинут и простые россияне. Лиза стала героиней первых полос и дала одной газете интервью, в котором призналась, что родилась в Турции (папа тогда был там в длительной командировке). Прямо так у нее в паспорте и записано.

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