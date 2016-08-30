Общество
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
13:28, 30 Августа 2016 Версия для печати

До конца дня в Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

30 августа в Подмосковье во второй половине дня ожидаются грозовые дожди с градом и сильным ветром.

Согласно данным пресс-службы МЧС, такие погодные условия в Московской области будут сохраняться до конца суток, передаёт агентство «Москва».

Представитель пресс-службы пояснил, что в грозу скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.

Он подчеркнул, что сильный ветер может повредить лини электропередач, широкоформатные и слабо укреплённые рекламные табло и повалить деревья, что приведёт к затору на дорогах. Также молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.

Спасатели призвали людей в целях безопасности во время грозы закрыть окна в помещениях, держаться подальше от электропроводки, антенн, а также не пользоваться мобильными телефонами и электроприборами. Водителям по возможности стоит отказаться от поездок по городу во время непогоды.

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Худик Ольга

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