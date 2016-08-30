Детская вода через два года стала еще вреднее

В результате экспертизы «Росконтроля» в детской воде обнаружено превышение таких элементов, как микробы, ртуть и хлороформ.

Союз потребителей проверил пять особо популярных торговых марок воды, предназначенной для детей, в результате чего были обнаружены микробы, хлороформ и ртуть. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на пресс-релиз организации.

Выяснилось, что в воде трех образцов увеличено число нормы содержания ртути для воды высшей категории. В других двух превышено содержание микробов в 100 раз и в 18 раз. Уровень токсичного хлороформа в воде двух марок превышает норму в два раза. Важно заметить, что нынешние показатели в целом хуже, чем полученные в результате проверки в 2014 году.

Замечена и другая проблема: в одном из образцов обнаружено в три с лишним раза меньше необходимого для детской воды содержания такого важного минерального вещества, как фтор.

«Уровень безопасности и качества реализуемой на рынке продукции нестабилен, это лишний раз подтверждают результаты экспертизы детской воды, в которой участники, хорошо зарекомендовавшие себя два года назад, при очередной проверке оказались в черном списке», – прокомментировал ситуацию директор экспертного департамента «Росконтроля» Максим Рудаков. Он также добавил, что исправить ситуацию могло бы введение практики независимого контроля качества путем регулярных проверок образцов продукции с полок магазинов.

«Росконтроль» – негосударственный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг. На настоящий момент организацией проведено более 1200 исследований.