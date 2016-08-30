Безденежье волнует граждан РФ больше, чем пьянство в семье

Россияне одной из главных проблем в семейной жизни назвали финансовые трудности.

Согласно данным аналитического центра «Левада-Центр», 61% россиян, участвовавших в опросе, считают, что именно нехватка денег в наибольшей степени осложняет семейную жизнь.

Также распространёнными проблемами в семейной жизни стали бытовые трудности (за этот пункт проголосовало 21% респондентов), плохое здоровье одного из партнёров, трудности с лечением (19%) и опасения потерять работу (17%).

Однако меньше всего участников опроса интересовали плохие отношения в семье, пьянство или наркомания. За эти причины проголосовали всего 3% опрошенных. Также 6% респондентов назвали проблемой в семье невозможность дать детям хорошее воспитание.

По данным аналитического центра, в 2015 году 64% респондентов назвали главной проблемой в семье низкие доходы и финансовые трудности. При этом самый высокий процент подобных ответов был зафиксирован в 1998 году — тогда финансы стали главной проблемой в семье у 75% опрошенных.