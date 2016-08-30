300 бригад "Мосводостока" устранят около 228 мест подтопления

Более 300 бригад ГУП «Мосводостока» выйдут на круглосуточное дежурство из-за погодных условий в Москве.

Ранее Sobesednik.ru писал, что до конца дня 30 августа в Подмосковье объявлено штормовое предупреждение.

«В связи с получением неблагоприятного прогноза по осадкам для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта силами ГУП "Мосводосток" на 30 августа организованно круглосуточное дежурство около 341 бригад, более 1024 рабочих и 253 единиц техники, в том числе спецтехники», – сообщили в пресс-службе предприятия агентству городских новостей «Москва».

Уточняется также, что «Мосводостоком» отработано уже около пяти мест подтопления в столице, сообщается еще о 228 местах. Особенную важность представляют точки, в которых скопления воды могут привести к нарушениям дорожного движения.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что из-за ливней коммунальные структуры столицы особенно контролируют объекты топливно-энергетического хозяйства и жизнеобеспечения.