Общество
Источник: Зарубежные СМИ
15:53, 29 Августа 2016 Версия для печати

Жертвами разряда молнии в Норвегии стали 323 диких оленя

От одного удара молнии в национальном парке на западе Норвегии погибли 323 диких оленя.

Как сообщили зарубежные СМИ, в норвежском национальном парке Хардангервидда одним разрядом молнии убило сразу 323 диких оленя. Их тела нашли разбросанными на 50-метровом участке.

Отмечается, что пятеро из погибших оленей не погибли после удара молнии, а получили серьезные раны. Их усыпили сотрудники национального парка.

В Хардангервидде назвали массовую смерть диких оленей уникальным случаем, так как ранее сотрудники нацпарка никогда не сталкивались с подобными ситуациями массовой смерти животных.

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