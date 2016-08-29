Жертвами разряда молнии в Норвегии стали 323 диких оленя

От одного удара молнии в национальном парке на западе Норвегии погибли 323 диких оленя.

Как сообщили зарубежные СМИ, в норвежском национальном парке Хардангервидда одним разрядом молнии убило сразу 323 диких оленя. Их тела нашли разбросанными на 50-метровом участке.

Отмечается, что пятеро из погибших оленей не погибли после удара молнии, а получили серьезные раны. Их усыпили сотрудники национального парка.

В Хардангервидде назвали массовую смерть диких оленей уникальным случаем, так как ранее сотрудники нацпарка никогда не сталкивались с подобными ситуациями массовой смерти животных.