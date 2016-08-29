За ночь в Москве демонтировали десятки объектов самостроя

В ночь на 29 августа в Москве стартовала вторая волна сноса самостроев.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», в столице этой ночью начался принудительный снос опасного самостроя, решение о ликвидации которого было принято еще 28 июня.

Всего власти планируют снести 107 построек общей площадью 31 тысяча кв. метров.

Отмечается, что более половины владельцев опасного самостроя в Москве согласились снести незаконные объекты самостоятельно.

Собственникам, согласившимся самостоятельно ликвидировать опасный объект, московские власти посулили компенсацию в размере 55,5 тысяч рублей за каждый квадратный метр. Если собственнику требовалась помощь властей, то размер компенсации уменьшался до 51 тысяч рублей за квадратный метр.

Как сообщает агентство, на улице Большой Семеновской в Москве уже снесены все объекты, которые ранее власти признали возведенными незаконно.

Демонтаж самостроя проводится силами префектур. Во всех объектах было отключено электричество, вокруг них выставили ограждения. Еще до полуночи к объектам самостроя подъехали экскаваторы, бульдозеры и грузовики для вывоза мусора. Массовый демонтаж начался в 00:00 29 августа.