Выживший после нападения в Балашихе постовой умер в Москве

Полицейского, пострадавшего при нападении на пост ДПС в Балашихе 17 августа, не смогли спасти в столичной больнице.

Ранее Sobesednik.ru писал о нападении двух неизвестных выходцев с Северного Кавказа на пост ДПС в Балашихе. В результате один полицейский погиб, а один серьезно пострадал. Нападавшие были убиты.

Как передает ТАСС, один из полицейских, пострадавших при нападении на пост ДПС в Балашихе 17 августа, скончался в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. Смерть полицейского наступила 29 августа в 05:00.

Известно, что один из напавших на пост ДПС в Балашихе ударил скончавшегося полицейского топором по голове. Ему сделали операцию в Балашихинской ЦРБ, а потом в тяжелом состоянии перевели в больницу Москвы.

Следствие по делу о нападении на пост ДПС в Подмосковье сейчас продолжается.