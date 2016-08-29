Военные обвинили советника Минобороны в подделке фото из Донбасса

Глава Минобороны Украины уволил своего советника, фотографа Дмитрия Муравского, за фальсификацию снимков из Донбасса.

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил волонтера и фотографа Дмитрия Муравского от должности советника министра обороны на общественных началах, сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

«Соответствующее решение было принято в связи с резонансом вокруг фотографий Муравского», – заявили в министерстве.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе Муравский опубликовал фото из зоны военного конфликта на востоке Украины. Громкий скандал разгорелся вокруг снимка, который фотограф назвал «Перемирие в Широкино». Коллеги Муравского и участники боевых действий считают, что эта фотография наряду с другими не является подлинной.

В частности участник силовой операции Виктор Мороз заявил, что снимки Муравского, на которых изображены бойцы во время взрывов в Широкине, являются подделкой. Однако сам фотограф настаивал, что снимок сделан в разгаре боевых действий.

При этом в Минобороны отметили, что ценят работу Муравского и не раз получали от него профессиональные снимки высокого качества.

16 июля Муравский был назначен на должность советника министра обороны на общественных началах, чтобы координировать работу «информационно-координационного центра», который должен был создавать контент о вооруженных силах Украины.

В Минобороны заявили, что в момент создания скандальных снимков Муравский еще не был сотрудником ведомства.

«Все фотографии, вокруг которых сейчас возник резонанс, сняты автором до официального назначения в министерство обороны и сделаны им по личному усмотрению», – заверили в министерстве.