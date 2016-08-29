Вместо стрелявших в аэропорту Лос-Анджелеса задержали Зорро

Вместо устроивших стрельбу в аэропорту Лос-Анджелеса полиция нашла человека в костюме Зорро с пластиковым мечом.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что международный аэропорт Лос-Анджелеса частично закрыли после сигнала о стрельбе в здании аэропорта. Люди из центрального терминала аэропорта были эвакуированы.

Как сообщили зарубежные СМИ, после проверки полиции информация о стрельбе в аэропорту Лос-Анджелеса не подтвердилась. Никакой угрозы безопасности пассажиров нет.

По последним данным, полиция задержала в аэропорту неизвестного мужчину, одетого в костюм Зорро, с пластиковым мечом. Его арестовали. Сейчас устанавливается его причастность к сигналу о стрельбе в аэропорту. В интернете уже появилось видео задержания Зорро.