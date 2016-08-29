Общество
Источник: NikLife
10:40, 29 Августа 2016 Версия для печати

В зоопарке Николаева начали систематически травить животных

Снежного барса и пуму отравили в зоопарке украинского города Николаев перед визитом иностранной комиссии.

Директор зоопарка Владимир Топчий написал у себя в Facebook, что снежный барс Гаспар умер в ночь на 29 августа: «У меня на глазах. Да, его отравили. У меня нет слов. Работает полиция».

Топчий рассказал порталу NikLife, что барсу, скорее всего, бросили мясо с отравой. Животное скончалось в конвульсиях, с пеной у рта. «Он умер очень характерно, как, знаете, бывает, травят собак таблетками от туберкулёза», — сказал директор зоопарка.

По его словам, 24 августа в зоопарке умерла молодая самка пумы. Топчий ещё тогда заподозрил, что кошку отравили. «Но нам не хотелось в это верить. Но, к сожалению, это правда. Да, у нас травят животных», — признал Владимир Топчий. Сейчас содержимое желудка барса и пумы отправили на экспертизу в Киев.

Директор учреждения отметил, что их животных начали убивать специально перед приездом комиссии Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, которая объединяет зоопарки и аквариумы из 34 стран мира.

«А есть люди, которые себя открыто в городе позиционируют как жёсткие противники существования Николаевского зоопарка, — ответил Топчий на вопрос о том, кто мог отравит барса и пуму. — Вы знаете этих людей, я не буду называть их фамилии. Они против финансирования зоопарка, против строительства, против привоза сюда каких-либо животных».

Ранее депутаты Николаевского горсовета выступили против выделения средств из бюджета на строительство пешеходного мостика в зоопарке.

читайте также:Анфиса наблюдает за опытами
Директор парка с чудо-шимпанзе: Сначала это был розыгрыш...
В парке «Роев ручей» Sobesednik.ru рассказали, как шимпанзе-уборщица стала звездой и бросит ли она мужа ради Якубовича »

Ушаков Олег

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Мал домик, да дорог. Почему растет спрос на квартиры-крошки и что дальше?
11:36, 29 Августа 2016
Специалисты рынка недвижимости рассказали Sobesednik.ru о росте спроса на малогабаритные квартиры в Москве и области
»
Кинокомпания кинула звезду "Бумера" на деньги
11:05, 29 Августа 2016
Актер Максим Коновалов рассказал Sobesednik.ru о конфликте с кинокомпанией и о своей семье
»
Подписанты за Крым дают задний ход?
10:07, 29 Августа 2016
Иосиф Пригожин неожиданно заявил радио «Свобода», что не подписывал писем «об аннексии Крыма», узнал Sobesednik.ru
»