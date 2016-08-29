В зоопарке Николаева начали систематически травить животных

Снежного барса и пуму отравили в зоопарке украинского города Николаев перед визитом иностранной комиссии.

Директор зоопарка Владимир Топчий написал у себя в Facebook, что снежный барс Гаспар умер в ночь на 29 августа: «У меня на глазах. Да, его отравили. У меня нет слов. Работает полиция».

Топчий рассказал порталу NikLife, что барсу, скорее всего, бросили мясо с отравой. Животное скончалось в конвульсиях, с пеной у рта. «Он умер очень характерно, как, знаете, бывает, травят собак таблетками от туберкулёза», — сказал директор зоопарка.

По его словам, 24 августа в зоопарке умерла молодая самка пумы. Топчий ещё тогда заподозрил, что кошку отравили. «Но нам не хотелось в это верить. Но, к сожалению, это правда. Да, у нас травят животных», — признал Владимир Топчий. Сейчас содержимое желудка барса и пумы отправили на экспертизу в Киев.

Директор учреждения отметил, что их животных начали убивать специально перед приездом комиссии Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, которая объединяет зоопарки и аквариумы из 34 стран мира.

«А есть люди, которые себя открыто в городе позиционируют как жёсткие противники существования Николаевского зоопарка, — ответил Топчий на вопрос о том, кто мог отравит барса и пуму. — Вы знаете этих людей, я не буду называть их фамилии. Они против финансирования зоопарка, против строительства, против привоза сюда каких-либо животных».

Ранее депутаты Николаевского горсовета выступили против выделения средств из бюджета на строительство пешеходного мостика в зоопарке.