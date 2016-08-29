Умершему в США последнему Герою СССР хотят поставить памятник

В США скончался последний проживавший в стране ветеран Великой Отечественной войны, носивший звание Героя Советского Союза.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чикагскую Ассоциацию ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Воздушно-десантных войск стран бывшего СССР, проживающих в США и Канаде.

Степан Борозенец, скончавшийся в Чикаго 26 августа в возрасте 94 лет, был последним из проживавших в США ветеранов Великой Отечественной войны, носивших звание Героя Советского Союза.

«Степан Борозенец умер в пятницу, 26 августа. Ушел из жизни легко, в своей постели», – рассказал агентству ТАСС председатель Чикагской ассоциации ветеранов ВОВ Абрам Сагалович.

Также он отметил, что в последнее время Борозенец жил в доме престарелых, у него остался сын и внук Михаил, который тоже стал летчиком.

«Так что династия продолжается», – подчеркнул председатель ассоциации.

В американо-канадской ассоциации ветеранов воздушно-десантных войск бывших стран СССР, опекавшей Борозенца, сообщили, что начат сбор пожертвований на сооружение памятника Герою Советского Союза. Мемориал планируется установить в Чикаго.