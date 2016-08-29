Текст дня: За что могут уволить Учителя года

Учитель информатики Дмитрий Гущин комментирует «приказ» поправить оценки ученикам в конце учебного года.

Почётный работник образования РФ, победитель конкурса «Учитель года России — 2007» Дмитрий Гущин, преподаватель информатики в одной из петербургских школ, в мае этого года разместил на своей странице пост о том, что директор якобы заставляла классных руководителей подтирать бритвой прежние оценки и заниматься подлогом, утверждая, что предметы «сданы зачётами». Пост получил широкий общественный резонанс.

На днях стало известно, что учитель уволен, одной из причин увольнения стала «утрата доверия». Sobesednik.ru публикует текст, который, судя по комментариям в социальной сети, послужил причиной конфликта в педагогическом коллективе в мае. Орфография и пунктуация автора сохранены.

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Ходит учитель весной в свою далекую от города школу на уроки, планирует опросы проводить, контрольные работы давать, а затем ставить всем годовые отметки. Но... открывает классный журнал, а там девочке, претендующей на медаль, директором годовая пятёрка выставлена, а рядом записочка "Не исправлять!" с восклицательным знаком. Вы удивитесь, мол, как так директор сам оценки ставит. А, оказывается, нечего удивляться. Бланки аттестатов в феврале начинают закупать, потому что финансовые процедуры два месяца занимают — только-только к маю поспеть, после праздников получить. Лишние государственные деньги тратить нельзя, поэтому если в феврале заказано 49 обычных аттестатов и один с отличием, то будьте любезны все пятерки выставить. Ну, а если у вас сомнения, текущих четверок многовато или ещё что, то директор журнал откроет и сам оценку выставит. У эффективных менеджеров сомнений нет. Девочку тоже не спросили — работы сдаёт, смущается.

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