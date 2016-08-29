Общество
Источник: Интерфакс
12:10, 29 Августа 2016 Версия для печати

Собянин подтвердил отставку куратора по благоустройству столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал заявление об отставке замглавы департамента капитального ремонта города Петра Туркина.

Городская администрация пояснила «Интерфакс», что Трунин покинул свой пост по собственной инициативе.

«Решением мэра Пётр Туркин уволен с государственной гражданской службы столицы по собственной инициативе», – сообщили в администрации.

Туркин был ответственным за формирование и реализацию госпрограмм, а также мероприятий по комплексному благоустройству Москвы.

К тому же в его обязанности входила организация деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Юлия Латынина: А чем фонд Клинтон отличается от ролдугинских офшоров?
13:10, 29 Августа 2016
Юлия Латынина поделилась в интервью Дмитрию Быкову для Sobesednik.ru поделилась своим мнением о нынешних выборах в США
»
Мал домик, да дорог. Почему растет спрос на квартиры-крошки и что дальше?
11:36, 29 Августа 2016
Специалисты рынка недвижимости рассказали Sobesednik.ru о росте спроса на малогабаритные квартиры в Москве и области
»
Кинокомпания кинула звезду "Бумера" на деньги
11:05, 29 Августа 2016
Актер Максим Коновалов рассказал Sobesednik.ru о конфликте с кинокомпанией и о своей семье
»