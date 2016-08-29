Собянин подтвердил отставку куратора по благоустройству столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал заявление об отставке замглавы департамента капитального ремонта города Петра Туркина.

Городская администрация пояснила «Интерфакс», что Трунин покинул свой пост по собственной инициативе.

«Решением мэра Пётр Туркин уволен с государственной гражданской службы столицы по собственной инициативе», – сообщили в администрации.

Туркин был ответственным за формирование и реализацию госпрограмм, а также мероприятий по комплексному благоустройству Москвы.

К тому же в его обязанности входила организация деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.