Общество
Источник: "Вести"
12:12, 29 Августа 2016 Версия для печати

"Секретный" приказ о мобилизации на Украине попал в руки СМИ

Очередную волну мобилизации тайно готовят на Украине из-за страха перед провокациями в Крыму и на Донбассе.

Как сообщило украинское издание «Вести», власти Украины готовятся к седьмой волне мобилизации войск. Соответствующие «секретные директивы» по данным СМИ, уже разослало Министерство обороны Украины.

Официально информацию о начале мобилизации на Украине пока не подтвердили. В Киевском военкомате уточнили, что работа проходит в обычном режиме.

«Вести» пишут, что очередная волна мобилизации может быть связана с опасениями украинских властей по поводу возможных провокаций в Крыму или на Донбассе. Ранее Петр Порошенко заявлял, что начало очередной мобилизации на Украине будет зависеть от ситуации на Донбассе.

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