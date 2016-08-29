"Секретный" приказ о мобилизации на Украине попал в руки СМИ

Очередную волну мобилизации тайно готовят на Украине из-за страха перед провокациями в Крыму и на Донбассе.

Как сообщило украинское издание «Вести», власти Украины готовятся к седьмой волне мобилизации войск. Соответствующие «секретные директивы» по данным СМИ, уже разослало Министерство обороны Украины.

Официально информацию о начале мобилизации на Украине пока не подтвердили. В Киевском военкомате уточнили, что работа проходит в обычном режиме.

«Вести» пишут, что очередная волна мобилизации может быть связана с опасениями украинских властей по поводу возможных провокаций в Крыму или на Донбассе. Ранее Петр Порошенко заявлял, что начало очередной мобилизации на Украине будет зависеть от ситуации на Донбассе.