СБУ уличили в удержании людей в "тайной тюрьме" в Харькове

Правозащитники узнали об освобождении из «секретной тюрьмы» СБУ в Харькове 13 незаконно арестованных человек.

Как сообщили в докладе правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International, Служба безопасности Украины (СБУ) применяла практики тайного удержания людей в тюрьмах. Так, из харьковской «секретной тюрьмы» удалось освободиться 13 заключенным. Еще пять человек, по данным правозащитников, уже 17 месяцев остаются под стражей.

Отмечается, что официально украинские власти факт задержания, освобождения и насильственного содержания в тюрьме 13 человек не подтвердили. О своем незаконном нахождении под стражей рассказали сами освобожденные.

По словам освобожденных людей, сотрудники СБУ увозили их «секретной тюрьмы» в Харькове на бронированных машинах и высаживали на окраине Краматорска в Донецкой области Украины.