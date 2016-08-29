РФ может упростить получение гражданства ради турецких детей

Дмитрий Медведев поручит рассмотреть возможность изменения критериев предоставления российского гражданства.

29 августа в Москве завершился международный форум «В единстве с Россией», сообщает «Интерфакс». Представитель российской диаспоры в Турции попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева упростить получение российского гражданства для детей, родившихся в Турции в смешанных семьях.

В ответ Медведев пообещал посмотреть на проблему приобретения гражданства РФ «под новым углом». «Это всегда очень сложный вопрос, но это не значит, что то, что есть, должно остаться на века. Критерии определения гражданства очень сильно поменялись против тех критериев, которые использовались в конце 19 – начале 20 века», — отметил премьер.