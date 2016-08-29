Общество
Источник: ТАСС
17:50, 29 Августа 2016 Версия для печати

Песков заявил об "обычной" проверке ЦБ на работу в военное время

Проверку Министерства финансов и Центрального банка на готовность к работе в военное время в Кремле назвали «обычной».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что российские министерства и Центробанк проверят на способность работать в условиях военного времени и мобилизации.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул регулярность подобных проверок, передаёт ТАСС.

«Это рутинная деятельность, это функция Министерства обороны осуществлять такие проверки», – сообщил Песков.

Он отметил, что подобная процедура есть в администрации президента, а также других ведомствах государственной власти.

В ходе мероприятий, проводимых в рамках проверки Вооруженных сил РФ, будут призываться мужчины из запаса, состоятся военные сборы, где военнообязанные пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, а также начнётся обучение по воинской учётной специальности.

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