Освобождённый в Армении россиянин оголодал за время суда

Россиянина Сергея Миронова, задержанного в Армении по запросу США, отпустили из зала суда.

Ранее Sobesednik.ru писал, что россиянина Сергея Миронова, которого задержали в Армении по запросу США, могут экстрадировать в Россию. Мужчину заподозрили в отмывании 50 тысяч долларов и передаче военных технологий.

РИА «Новости» сообщает, что Миронов покинул здание суда в сопровождении российского дипломата и адвоката. 30-летнего россиянина встретила машина с дипломатическими номерами. Сергей Миронов отказался от комментариев: «Говорить сейчас не в состоянии, очень хочется есть».

Напомним, что Сергей Миронов работает в российской компании «Синезис», разрабатывающей интеллектуальные системы видеонаблюдения и бизнес-аналитики на основе компьютерного зрения.