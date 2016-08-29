Общество
Источник: РИА "Новости"
17:09, 29 Августа 2016 Версия для печати

Освобождённый в Армении россиянин оголодал за время суда

Россиянина Сергея Миронова, задержанного в Армении по запросу США, отпустили из зала суда.

Ранее Sobesednik.ru писал, что россиянина Сергея Миронова, которого задержали в Армении по запросу США, могут экстрадировать в Россию. Мужчину заподозрили в отмывании 50 тысяч долларов и передаче военных технологий.

РИА «Новости» сообщает, что Миронов покинул здание суда в сопровождении российского дипломата и адвоката. 30-летнего россиянина встретила машина с дипломатическими номерами. Сергей Миронов отказался от комментариев: «Говорить сейчас не в состоянии, очень хочется есть».

Напомним, что Сергей Миронов работает в российской компании «Синезис», разрабатывающей интеллектуальные системы видеонаблюдения и бизнес-аналитики на основе компьютерного зрения.

читайте также:
В Госдуме не увидели угрозы туризму в Таиланде после ареста россиянина
Зампред комитета Госдумы по международным отношениям поделился с Sobesednik.ru мнением об аресте россиянина в Таиланде »

Ушаков Олег

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Александр Гольц: Грозит ли России новая волна террора
17:07, 29 Августа 2016
Военный эксперт Александр Гольц поделился своим мнением с Sobesednik.ru о реальности террористической угрозы в России
»
Автоюрист о штрафе за тень: Если инспектора ошибаются, то камера – и подавно
16:19, 29 Августа 2016
Как опротестовать ошибочные штрафы ГИБДД, подобные нашумевшему штрафу за тень от машины, узнал у юриста Sobesednik.ru
»
"Новая Голландия" в Петербурге: земля – Абрамовичу, народу – "пространство"?
16:03, 29 Августа 2016
Sobesednik.ru обсудил, что происходит под видом реконструкции в петербургской Новой Голландии, с известным архитектором
»