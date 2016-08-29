Общество
Источник: "Интерфакс"
07:33, 29 Августа 2016 Версия для печати

Олимпийские чемпионы из РФ высадили туи на авиабазе Хмеймим

Чемпионы и призеры Олимпиады в Бразилии съездили в гости к российским военнослужащим на базу Хмеймим в Сирии.

Как сообщил «Интерфакс», российские спортсмены, в том числе обладатели олимпийских медалей Игр в Бразилии посетили авиабазу России Хмеймим в Сирии и пообщались с российскими военнослужащими. В Сирию съездили саблистка Софья Великая, рапиристы Артур Ахматхузин, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов, борец Сослан Рамонов, пулевой стрелок Сергей Каменский и прыгунья с шестом Елена Исинбаева.

В Сирии российские спортсмены познакомились с генералитетом и солдатами, оценили условия жизни военнослужащих из РФ на базе Хмеймим и даже поучаствовали в утренней зарядке российских солдат.

Отмечается, что российские солдаты приняли олимпийских чемпионов тепло и с радостью рассказывали о том, как проходит их служба в Сирии. В память о своем визите российские спортсмены посадили в Хмеймиме туи.

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