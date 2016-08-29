Один из узников "тайной тюрьмы" СБУ из РФ общался с матерью

Среди оставшихся в «секретной тюрьме» СБУ в Харькове заключенных могут быть двое российских граждан.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что из «секретной тюрьмы» Службы безопасности Украины (СБУ) в Харькове удалось освободиться 13 заключенным, которых незаконно держали под стражей.

По данным правозащитников из Human Rights Watch и Amnesty International, в харьковской «секретной тюрьме» остаются еще пять человек, двое из которых являются гражданами России. Кроме того, среди заключенных, по данным правозащитных организаций, есть психически больной.

В это же время программный директор московского бюро организации Human Rights Watch Татьяна Локшина рассказывала Sobesednik.ru, что правозащитникам из России удалось выяснить, что в харьковской «секретной тюрьме» СБУ на самом деле содержится россиянин по фамилии Безобразов.

Локшина не уточнила подробности о том, почему россиянин находится под арестом, но отметила, что московскому бюро Human Rights Watch удалось связаться с матерью Безобразова, которая знает о том, что ее сын находится в заключении в Харькове.

Информации о втором россиянине, который также может находиться в тюрьме СБУ в Харькове, пока нет.