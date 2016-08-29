Недвижимость
Источник: New York Times
10:06, 29 Августа 2016 Версия для печати

Миллиардер из РФ сносит дом Трампа с теннисным кортом за 95 млн

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев начал сносить дом и другие объекты во Флориде, купленные у Дональда Трампа.

49-летний Дмитрий Рыболовлев, который занимает второе место в рейтинге богатейших российских холостяков по версии журнала Forbes с состоянием 7,7 миллиарда долларов, купил дом кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2008 году за 95 миллионов долларов. Особняк вместе с теннисным кортом и бассейном располагается на территории в 2,4 гектара в округе Палм-Бич.

Газета New York Times сообщает, что Рыболовлев начал сносить дом и прилегающие постройки в конце августа. Издание назвало это «самым дорогим сносом» в истории Палм-Бич. По некоторым данным, российский миллиардер собирается продать имение, выручив по 35-40 миллионов долларов за каждый гектар.

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