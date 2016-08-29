Общество
Источник: РИА "Новости"
11:48, 29 Августа 2016 Версия для печати

Лавров пообещал судить виновников ЧП в типографии Москвы

Министры иностранных дел России и Киргизии созвонились по поводу пожара в московской типографии.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате пожара в доме 5 на Алтуфьевском шоссе погибли 13 гражданок Киргизии и трое россиянок. ЧП произошло 27 августа в помещении типографии «Печатный экспресс».

РИА «Новости» передаёт, что 28 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позвонил главе МИД Кыргызской Республики Эрлану Абдылдаеву. Лавров выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Москве, а также заверил, что «в отношении этой трагедии будет проведено самое тщательное и всестороннее расследование, по результатам которого все виновные будут привлечены к ответственности». Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Отмечается, что правительство Киргизии взяло на себя все расходы по доставке тел погибших на родину. 29 августа в Киргизии объявили днём траура.

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