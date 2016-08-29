Клиенты банков теперь могут скрыть счета от коллег и родственников

Российские банки начали предоставлять возможность открытия «невидимых счетов». Они не будут отображаться в интернет-банке.

Клиенты крупных российских банков начали пользоваться услугой открытия «счетов-невидимок», которые не будут отображаться в дистанционном кабинете на сайте банка, сообщили «Известия». Данная услуга позволяет избежать нескольких факторов: во-первых, новая функция поможет повысить уровень безопасности клиента, так как сохранит счет от нередких атак кибермошенников, во-вторых, предоставит возможность скрыть наличие счета от близкого окружения.

Банковские эксперты отмечают, что у многих клиентов, пользующихся интернет-банком, иногда возникает желание сделать некоторые счета невидимыми. Целью может быть как безопасность, так и удобство: зачастую у человека несколько счетов, вкладов, несколько карт банка. Новая услуга позволит оставить в основном меню только те из них, которыми клиент часто пользуется, чтобы не запутаться.

Также он добавил, что невидимые счета можно при желании сделать видимыми и наоборот – уже имеющиеся счета возможно перевести в статус невидимых. Все вышеописанные действия укладываются в один «клик» в личном кабинете на сайте интернет-банка.

По существу, «счет-невидимка» не отличается от тех, что отображаются в личном кабинете на сайте банка. На функционал и свойства статус невидимки никак не влияет.