Спорт
Источник: "Лента.ру"
08:27, 29 Августа 2016 Версия для печати

Исинбаева не справилась с "вертушкой" во время зарядки в Сирии

Елену Исинбаеву впечатлили российские военные в ходе визита олимпийцев на базу РФ Хмеймим в Сирии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что чемпионы и призеры Олимпийских игр в Бразилии посетили российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и пообщались с военнослужащими.

Как пишет «Лента.ру», поездка на авиабазу, по словам двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой , была для нее «сродни какой-то фантастике».

Российские военнослужащие произвели на спортсменку глубокое впечатление.

«Лично я никогда не думала, что окажусь здесь и увижу многое своими глазами. Мы здесь познакомились с нашими солдатами, офицерами, генералами, и все они очень просты в обращении. Это очень приятно. Но в тоже время они настолько уверенные, сильные. Настоящие мужчины», — отметила Исинбаева.

Исинбаева также рассказала о том, что утром провела с военнослужащими легкоатлетическую зарядку.

«Сначала ребята были скованные, но под конец они все раскрепостились. Нам было очень приятно. В строю было большое количество парней, и они выполняли мои команды. Потом мерились силами. Я показывала свои легкоатлетические упражнения, они — свои», — рассказала чемпионка.

По словам Исинбаевой, ей удалось справиться со всеми армейскими упражнениями за исключением «вертушки».

Оркестр Южного военного округа дал концерт в честь посетивших базу олимпийцев.

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