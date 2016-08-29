Биржа труда – пережиток прошлого или наше настоящее?

Сегодня даже самые значимые вопросы в нашей жизни мы делаем не выходя из дома. Подача заявления в ЗАГС, бытовые вопросы – оплата штрафов, запись на прием к врачу. Так и поиск работы происходит в несколько кликов.

Любопытно узнать, а как искали работу наши предки?

В Царской России было всего лишь шесть постоянных бирж труда, которые больше напоминали по свое сути столпотворение людей, жаждущих найти себе работу. Не было различия какую они имеют специализацию и квалификацию, да и вообще имеют ли её. Просто в определенном месте встречались те, кто может предложить работу, с теми, кто её ищет.

Знакомьтесь — её величество биржа!

В августе 1917 года вышел первый закон о биржах, который был призван регулировать соотношение спроса и предложения рынка труда. Биржа стала выступать в роли посредника между работником и работодателем, на неё возложили функцию ведения учета и статистики. Специфика бирж того периода заключалась в том, что она не управлялась кем-то из вне, а была в самоуправлении заинтересованных лиц. Первый попытка остановить рост количества безработных граждан потерпела неудачу, тогда в 1918 году был издан новый декрет. Решено было учредить биржи и в более мелких городах, назначить контроль над ними со стороны профсоюзов, а управление передать комитетам из числа рабочих. Отныне устраиваться на работу необходимо было обязательно при посредничестве биржи труда.

Именно с того времени и до сих пор обязательным условием тех, кто встал на биржу, является получение регулярных отметок.

Функции биржи ширились и теперь она не только помогала найти работу, но и занималась перегруппировкой рабочей силы по регионам в экономических интересах государства.

Велась активная борьба с безработицей и привлечением безработного населения к общественно полезным работам. Таким образом, 1918 год стал одним из самых важных в деле становления и развития функций биржи труда.

То ли еще будет...

В декабре 1918 года был принят первый Кодекс законов о труде, в котором впервые была зафиксирована не только обязательная трудовая повинность с 16 лет, но и право на труд. Закон ужесточил отношения между работником и работодателем. Теперь каждый, кто собирался увольняться, должен был сразу вставать на учет. А лица, достигшие 16-ти летнего возраста, вносились в специальные списки. Таким образом, для сдерживания безработицы и числа уклонистов среди трудоспособного населения, был организован строжайший контроль.

В 1922 году происходят важные структурные изменения, в связи с которыми местные отделы распределения рабочей силы превращались в биржи труда, а центральный отдел распределения был преобразован в отдел рынка труда. На бирже было предусмотрено деление всех граждан на безработных совершенно и тех, кто решил сменить прежнее место. С увеличением количества незанятых граждан их стали ранжировать по профессиям, по должностям, по стажу - от этих показателей зависела скорость трудоустройства. Сейчас же это зависит разве что от скорости вашего интернета и желания найти работу.

Ситуация с биржами в 1923 году сложилась неоднозначная, аппарат разросся так, что на миллион зарегистрированных безработных приходилось 700 биржевых работников. В результате этой бюрократии функции подбора персонала стали постепенно передаваться самим предприятиям, стали появляться отделы кадров.

Дубль два.

В 1933 году биржи труда были ликвидированы за ненадобностью. Однако история повторилась вновь в 1991 году. В Москве на базах бюро по трудоустройству снова начала свою деятельность биржа. Это фактически ознаменовало собой легализацию безработицы в стране. Такие центры занятости существую и теперь по всей стране. Они как прежде проводят ярмарки вакансий и ведут статистический учет трудоспособного населения.

Сегодня необходимость в посредниках при трудоустройстве активно отмирает. Теперь граждане предпочитают более рациональный способ поиска работы не выходя из дома.

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