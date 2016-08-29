Аэропорт Лос-Анджелеса эвакуировали из-за сигнала о стрельбе

Закрывать аэропорт в Лос-Анджелесе и эвакуировать всех пассажиров пришлось из-за сигнала о стрельбе в здании аэропорта.

Как сообщили зарубежные СМИ, американская полиция начала проверку после сообщения о стрельбе в здании международного аэропорта Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). Информация о выстрелах пока официально не подтвердилась.

По последним данным, сейчас зоны вылета и прилета центрального терминала аэропорта закрыты. Всех находившихся в терминале людей эвакуировали. Движение транспорта возле аэропорта в Лос-Анджелесе временно остановлено.

Отмечается, что из-за проверки полиции около аэропорта образовалась толпа людей. Полиция просит всех соблюдать спокойствие.