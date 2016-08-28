Власти Германии ошибочно завысили число беженцев до 1 млн

Власти Германии в текущем году намерены принять до 300 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Глава федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев ФРГ Франк-Юрген Вайзе заявил, что власти Германии ожидают в текущем году прибытия не более 300 тысяч беженцев. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 28 августа.

«Мы готовимся [принять] от 250 до 300 тысяч беженцев в этом году», – заявил Вайзе.

Ранее МВД ФРГ сообщало, что в Германию в 2015 году прибыли более 1 миллиона беженцев. Тем не менее, по словам Вайзе, де-факто страна приняла меньшее число беженцев, так как некоторые их них зарегистрировались дважды, а некоторые покинули ФРГ и направились в другую страну. В скором времени глава миграционного ведомства обещал предоставить точную цифру.