Видеокадры разрушительного ветра в Чечне попали в интернет

Ураган в Чечне разрушил дома и привел к человеческим жертвам

Видео сильного ветра в Чечне, уничтожившего 60 домов и убившего девушку, появилось в интернете.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Грозном и двух районах Чечни в результате сильной непогоды многие жилые дома и административные здания были разрушены. Кроме того, погибла девушка, на которую упала стена дома.

В интернете разместили видеозапись сильного урагана в Грозном, который нанес ущерб городу. На кадрах видно, как сначала на город надвигаются тучи, а затем начинаются шквальный ветер и ливень.

На видео также заметно, что люди пытались открыть окна на улицу, но из-за сильного ветра это было практически невозможно.

По последним данным «Российской газеты», в результате стихии в Грозном не только погибла девушка, но и пострадал 57-летний мужчина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Сейчас на улицах Грозного работают аварийные бригады, которые расчищают улицы. Специалисты оценивают масштаб разрушений.