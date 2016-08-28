Общество
12:00, 28 Августа 2016 Версия для печати

Видеокадры разрушительного ветра в Чечне попали в интернет

Ураган в Чечне
Ураган в Чечне разрушил дома и привел к человеческим жертвам
Фото: Стоп-кадр YouTube

Видео сильного ветра в Чечне, уничтожившего 60 домов и убившего девушку, появилось в интернете.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Грозном и двух районах Чечни в результате сильной непогоды многие жилые дома и административные здания были разрушены. Кроме того, погибла девушка, на которую упала стена дома.

В интернете разместили видеозапись сильного урагана в Грозном, который нанес ущерб городу. На кадрах видно, как сначала на город надвигаются тучи, а затем начинаются шквальный ветер и ливень.

На видео также заметно, что люди пытались открыть окна на улицу, но из-за сильного ветра это было практически невозможно.

По последним данным «Российской газеты», в результате стихии в Грозном не только погибла девушка, но и пострадал 57-летний мужчина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Сейчас на улицах Грозного работают аварийные бригады, которые расчищают улицы. Специалисты оценивают масштаб разрушений.

читайте также:Депрессия может выбить из колеи самого жизнерадостного человека
Как самостоятельно справиться с осенней депрессией
Sobesednik.ru рассказывает, как взять себя в руки и справиться с нахлынувшей осенне-зимней депрессией »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Как победить паралич и вернуться на арену: история Татьяны Тур
13:05, 28 Августа 2016
Основатель и тренер студии циркового искусства ШПАГАТ.RU Татьяна Тур рассказала Sobesednik.ru о своих взлетах и падениях
»
Видеокадры разрушительного ветра в Чечне попали в интернет
12:00, 28 Августа 2016
Видео сильного ветра в Чечне, уничтожившего 60 домов и убившего девушку, появилось в интернете
»
Александр Пикуленко: Где самое безопасное место в автомобиле
10:52, 28 Августа 2016
Колумнист Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о наиболее безопасном расположении в салоне авто
»