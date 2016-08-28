Общество
Источник: РИА "Новости"
07:39, 28 Августа 2016 Версия для печати

В США "перевели стрелки" за задержание москвича на Армению

Подозреваемого в передаче военных технологий и отмывании денег москвича задержали в Армении по запросу США.

Как сообщило РИА «Новости», гражданина России Сергея Миронова задержали правоохранительные органы Армении по запросу США. Его подозревают в незаконной передаче военных технологий и в отмывании 50 тысяч долларов. Сейчас Миронов находится в изоляторе в Армении.

По данным СМИ, россиянин никогда не имел доступа к военным технологиям и работал обычным программистом. В российском Интерполе также нет сведений о том, что Миронов находится в международном розыске по запросу США.

29 августа в армянском суде будет решаться вопрос об экстрадиции Миронова в США. В это же время в Госдепартаменте США комментировать ситуацию с задержанием россиянина отказались, посоветовав обратиться за комментариями к армянским властям.

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