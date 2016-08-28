Общество
Источник: Facebook
12:10, 28 Августа 2016 Версия для печати

В квартире погибшего Щетинина не нашли следов проникновения

Полиция Украины подтвердила гибель российского журналиста Александра Щетинина в своей квартире в Киеве.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что журналиста из России Александра Щетинина нашли мертвым на балконе в Киеве.

Начальник отдела коммуникации управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей личной странице в Facebook сообщила, что смерть российского журналиста в Киеве подтверждается. По данным источника, следственно-оперативная группа нашла тело Щетинина с огнестрельным ранением на балконе. Смерть, предположительно, наступила в период между 20:00 и 21:30.

На месте гибели журналиста следователи нашли стреляную гильзу, травматический пистолет и предсмертную записку.

Блищик отмечает, что двери в квартиру были закрыты, а обстановка в помещении не нарушена. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с дополнительной правовой квалификацией – "самоубийство"», – сообщила она.

Александр Щетинин последние несколько лет жил на Украине, где был директором онлайн-издания.

[Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.]

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