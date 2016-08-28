В ДНР с начала конфликта открыли 15 новых угольных шахт

С начала текущего года угледобывающие предприятия самопровозглашенной ДНР добыли 7,5 млн тонн угля.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил горняков с Днем шахтера и рассказал об успехах промышленности в текущем году.

«С начала года горняками 19 шахт Донецкой народной республики добыто более 7,5 миллиона тонн угля, что на 2,5 миллиона тонн больше добычи аналогичного периода 2015 года», – цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей. В поздравлении также отмечается, что за время конфликта в ДНР в эксплуатацию введено 15 шахтных выработок, и часть восстановили после обстрелов.

Власти ДНР к концу 2016 года намерены увеличить выработку угля в сравнении с показателями предыдущего года и получить 13,5 миллионов тонн твердого топлива.