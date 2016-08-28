Текст дня: В многоголосье звучало "Спасибо за красивую Москву!"

Текст «Российской газеты» о прогулке мэра Москвы Сергея Собянина по городу вызвал споры скорее стилистического толка.

Блогеры и пользователи Сети спорят о том, насколько текст выдержан и правдоподобен.

Sobesednik.ru приводит выдержки из текста, собравшие наибольшее число критических откликов.

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11-Й МАРШРУТ

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Маленькая девочка лет шести, держась за руку мамы, вышла со станции метро "Арбатская" и замерла в восхищении: "Как красиво!" Еще интереснее было наблюдать за реакцией взрослых. Сделав шаг на улицу из вестибюля подземки, многие из них начинали недоуменно оглядываться. На лицах так и читалось: "Где это я?"

И немудрено: перед пассажирами метро, привыкшими тут к толчее, теперь открывается великолепная площадь, главное украшение которой - простор и много воздуха. А еще свежий изумрудный газон, топтать который, что называется, нога не поднимется, а главное, незачем - через него сделан гранитный проход, по которому удобно выйти и на соседнюю Воздвиженку, и к подземному переходу, ведущему на Гоголевский бульвар. Рядом лавочки, уже обжитые влюбленными, гранитная плитка под ногами, которую в жаркий день начинаешь особо ценить: ведь будь тут прежний асфальт, плавился бы на солнце, и дышать стало бы нечем. Вот в таком замечательном месте и назначил встречу корреспондентам "РГ" мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на предложение прогуляться вместе по площади, на которой только что закончились работы по программе "Моя улица". Очень хотелось узнать, что сам градоначальник думает о благоустройстве Москвы, какие еще планы вынашивает.

Мы встретились у кинотеатра "Художественный".

– Сергей Семенович, предлагаем вам отправиться сегодня одиннадцатым маршрутом.

Сергей Собянин: А что это такое?

– Ну, как что? На своих двоих. Любите гулять пешком?

Сергей Собянин: Согласен. Это одно из моих главных удовольствий.

Тут разговор пришлось прервать: Собянина узнали. Дети, женщины, мужчины, москвичи и гости столицы. В многоголосье обступивших людей рефреном звучало:

- Спасибо вам за красивую Москву!

Он шел по площади и все, кто хотел, жали мэру руку, желали: "Продолжайте в том же духе!" Так мы дошли до столиков под белыми тентами - еще одним новшеством Арбатской площади, присели выпить чаю и наконец поговорить.

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– Мы прошли с вами всю площадь и видели реакцию людей, благодарных за эти изменения. Но вот читаешь социальные сети - и оторопь берет: столько критики, нелестных слов... Вы как к этому относитесь?

Сергей Собянин: Я думаю так: жить надо не в соцсетях, а в реальной жизни. Встреч, какие вы наблюдали сегодня, большинство.

– Ну хотя бы одного человека вы встретили, который сказал: мэр, ну что ты такое творишь на московских улицах!

Сергей Собянин: Ни одного! Хотя критики хватает. Но другой. Чаще всего мне говорят так: здесь вы, конечно, сделали все хорошо. Плохо другое: не на нашей улице. Этим людям я со спокойной совестью говорю: мы придем и к вам. Как пришли уже на 142 улицы и магистрали, благоустроенные за 2011-2015 годы.

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