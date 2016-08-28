Силы ВДВ и ВМФ РФ проверят на незнакомых полигонах в Крыму

Подразделения ВДВ и бригады морской пехоты флота перебросили на незнакомые полигоны в Крыму и Краснодарском крае.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 25 августа в России началась внезапная проверка боеготовности российской армии, в том числе ПВО в Южном военном округе.

Как сообщило РИА «Новости», подразделения десантно-штурмовой бригады ВДВ из Волгоградской области совершили 1200-километровый марш и прибыли на незнакомый полигон «Опук» в Крыму. В свою очередь, бригады морской пехоты Каспийской флотилии были переброшены на незнакомый полигон «Раевский» в Краснодарском крае. Эти мероприятия были запланированы в рамках внезапной проверки боеготовности российских войск.

Отмечается, что по ходу передислокации войск были на практике отработаны навыки погрузки и выгрузки личного состава и военной техники на морские паромы и железнодорожные платформы.

На незнакомых полигонах военным предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению в условиях малоизученной территории.