Общество
Источник: ТАСС
07:19, 28 Августа 2016 Версия для печати

Радикалам из Украины в Москве ответили яйцами и лозунгами

В ответ на акцию украинских радикалов в Киеве российские активисты забросали посольство Украины в Москве яйцами.

Ранее Sobesednik.ru писал о нападении украинских радикалов на здание Россотрудничества в Киеве.

Как передает ТАСС, группа активистов устроила возле посольства Украины в Москве акцию протеста в ответ на нападение украинских активистов на здание Россотрудничества в Киеве. В акции в Москве участвовали почти 100 человек.

В ходе протестного мероприятия активисты забросали здание украинского посоьства на Леонтьевском переулке в Пресненском районе ЦАО Москвы яйцами. Также участники акции поджигали файеры и выкрикивали лозунги из разряда: «Помним Одессу, помним Донбасс», «Руки прочь от наших дипломатов».

Акция протеста в Москве длилась несколько минут. Активистов быстро разогнали полицейские, так как мероприятие было не согласовано.

читайте также:Мустафа Джемилев
Максим Шевченко: Российские спецслужбы могут сделать радикалов из самого мирного народа
Меджлис крымских татар и "Фонд "Крым" выехали из своего помещения в Симферополе после обысков и арестов имущества. МИД России назвал эти меры законными »

Также по теме
Украина
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Экс-участница "Дома-2" опустила книгу Бузовой
06:55, 28 Августа 2016
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Кирилюк заявила, что Ольга Бузова не может называться писательницей, узнал Sobesednik.ru
»
"Раньше я обжиралась..." Кто они: общество анонимных обжор?
00:01, 28 Августа 2016
Сообщества зависимых людей существуют не только в США, где они впервые появились, но и в России, узнал Sobesednik.ru
»
Сергей Горобченко: Горел, видя страдания и муки жены
20:07, 27 Августа 2016
Актер Сергей Горобченко рассказал в интервью Sobesednik.ru о своей семье и обязательном присутствии на всех родах жены
»