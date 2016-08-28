Радикалам из Украины в Москве ответили яйцами и лозунгами

В ответ на акцию украинских радикалов в Киеве российские активисты забросали посольство Украины в Москве яйцами.

Ранее Sobesednik.ru писал о нападении украинских радикалов на здание Россотрудничества в Киеве.

Как передает ТАСС, группа активистов устроила возле посольства Украины в Москве акцию протеста в ответ на нападение украинских активистов на здание Россотрудничества в Киеве. В акции в Москве участвовали почти 100 человек.

В ходе протестного мероприятия активисты забросали здание украинского посоьства на Леонтьевском переулке в Пресненском районе ЦАО Москвы яйцами. Также участники акции поджигали файеры и выкрикивали лозунги из разряда: «Помним Одессу, помним Донбасс», «Руки прочь от наших дипломатов».

Акция протеста в Москве длилась несколько минут. Активистов быстро разогнали полицейские, так как мероприятие было не согласовано.