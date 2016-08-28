Общество
Источник: ТАСС
15:05, 28 Августа 2016 Версия для печати

Погромщиков цыганских домов под Одессой удалось успокоить

Полиции удалось стабилизировать ситуацию в цыганской общине под Одессой после массовых погромов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что жители Одесской области устроили погромы после убийства восьмилетней девочки. Участники погрома пытались устроить самосуд над подозреваемым.

Как передает ТАСС, сейчас ситуация в селе Лощиновка, где жители устроили погромы из-за убийства девочки, стабилизировалась и находится под контролем полиции. В Лощиновке работают дополнительные спецбатальоны правоохранителей.

По факту убийства девочки возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Подозреваемого в убийстве уже задержали, но свою вину он не признал.

читайте также:В Плеханово цыгане живут с 60-х годов и считают поселок своей родиной
Цыгане со сносом. Репортаж "Собеседника": что творится в скандальном поселке
Что сейчас происходит в поселке Плеханово, где планируют снос цыганских самостроев, узнал корреспондент Sobesednik.ru »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Запрет на чартеры в Турцию отменили российские власти
15:37, 28 Августа 2016
Дмитрий Медведев снял запрет на чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией.
»
Как победить паралич и вернуться на арену: история Татьяны Тур
13:05, 28 Августа 2016
Основатель и тренер студии циркового искусства ШПАГАТ.RU Татьяна Тур рассказала Sobesednik.ru о своих взлетах и падениях
»
Видеокадры разрушительного ветра в Чечне попали в интернет
12:00, 28 Августа 2016
Видео сильного ветра в Чечне, уничтожившего 60 домов и убившего девушку, появилось в интернете
»