Погромщиков цыганских домов под Одессой удалось успокоить

Полиции удалось стабилизировать ситуацию в цыганской общине под Одессой после массовых погромов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что жители Одесской области устроили погромы после убийства восьмилетней девочки. Участники погрома пытались устроить самосуд над подозреваемым.

Как передает ТАСС, сейчас ситуация в селе Лощиновка, где жители устроили погромы из-за убийства девочки, стабилизировалась и находится под контролем полиции. В Лощиновке работают дополнительные спецбатальоны правоохранителей.

По факту убийства девочки возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Подозреваемого в убийстве уже задержали, но свою вину он не признал.