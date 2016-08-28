Общество
Источник: ТАСС
08:53, 28 Августа 2016 Версия для печати

Погодная стихия в Чечне убила девушку и разрушила 60 домов

Из-за ливней и сильного ветра в Чечне погибла девушка и разрушились больше 60 домов, в том числе три школы.

Как передает ТАСС, 28 августа в Грозном, а также в населенных пунктах Надтеречного и Урус-Мартановского районов Чечни 64 жилых дома были разрушены сильным ветром и ливнями. В поврежденных домах проживают 358 человек. Пострадали также девять социально-значимых объектов, в том числе школы, роддом, спорткомплекс и культурный центр.

Известно, что в результате непогоды погибла 21-летняя девушка.

Сейчас на территории Грозного действует режим чрезвычайной ситуации. Принимаются меры по устранению последствий непогоды.

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Цыганкова Валерия

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