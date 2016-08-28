Подозреваемый в убийстве девочки под Одессой был другом семьи

В Сети появился ряд видео с места беспорядков под Одессой, где местные жители ополчились против цыган.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в селе Лощиновка Одесской области местные жители устроили погромы в поселении цыган после убийства восьмилетней девочки.

Несколько видео с места событий в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области появились на YouTube. Пользователь Ирина Золотарева опубликовала несколько роликов, на которых женщин из общины ромовт(цыган) несколько полицейских провожают к машине, защищая от разгневанных сельчан. На кадрах слышно, как мужчина из толпы с ребенком на руках говорит, чтобы они «уезжали по-хорошему».

«Ребят, это женщина, не мужчина. Они уезжают сейчас, все», – отвечает на это один из полицейских.

Также было опубликовано интервью с мамой погибшей девочки. Женщина рассказала, что подозреваемый в убийстве был другом детства ее мужа и часто оставался посидеть с детьми. По ее словам, мужчина был всегда спокоен, не вызывал подозрений и пользовался большим доверием в семье.