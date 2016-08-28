Почти половина россиян поставили экономике в РФ "тройку"

Число россиян, считающих экономическую ситуацию в стране плохой, за один месяц снизилось на 5%.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел очередное исследование и выяснил, что в августе 2016 года 40% россиян оценили экономическую ситуацию в России как плохую. В июле 2016 года такое мнение высказывали 45% россиян.

При этом 49% россиян оценили экономическую ситуацию в стране удовлетворительно. Положительной экономическую ситуацию в России назвали лишь 6% населения.

Опрос ФОМ проводился среди 3000 жителей России в 207 населенных пунктах.