Общество
Источник: ФОМ
12:33, 28 Августа 2016 Версия для печати

Почти половина россиян поставили экономике в РФ "тройку"

Число россиян, считающих экономическую ситуацию в стране плохой, за один месяц снизилось на 5%.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел очередное исследование и выяснил, что в августе 2016 года 40% россиян оценили экономическую ситуацию в России как плохую. В июле 2016 года такое мнение высказывали 45% россиян.

При этом 49% россиян оценили экономическую ситуацию в стране удовлетворительно. Положительной экономическую ситуацию в России назвали лишь 6% населения.

Опрос ФОМ проводился среди 3000 жителей России в 207 населенных пунктах.

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