Итоги экспертизы исключат одну из двух версий гибели Щетинина

Правоохранительные органы Киева рассматривают две основные версии гибели российского журналиста Александра Щетинина.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в квартире погибшего журналиста Щетинина не обнаружено следов проникновения.

Начальник столичного главка Национальной полиции Андрей Крищенко заявил, что следствие рассматривает две основные версии гибели журналиста из России Александра Щетинина.

«Пока не будут установлены все факты, пока не будут проведены все экспертизы, судебно-медицинская экспертиза, мы расследуем это как умышленное убийство», – цитирует Крищенко телеканал «112 Украина».

По словам начальника главка Нацполиции, все обстоятельства указывают на то, что журналист совершил самоубийство. При этом Крищенко отказался комментировать содержание предсмертной записки Щетинина.

[Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru].