Друг Щетинина связал его смерть с убийством Шеремета в Киеве

Друзья и коллеги погибшего в Киеве журналиста Александра Щетинина рассказали о его финансовых турдностях.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что следствие рассматривает две основные версии гибели Щетинина.

Друг погибшего журналиста Алексей Иванов на своей личной странице в Facebook написал, что в последнее время Щетинин болезненно переживал одиночество. Также Иванов рассказал, что журналист сильно переживал из-за того, что не может увидеть детей и внука.

Уральский журналист Денис Токарский назвал Щетинина талантливым человеком, каких мало. В своем сообщении Токарский отметил, что в последние годы был не в курсе событий в жизни Щетинина.

В то же время друг Щетинина журналист Айдер Муждабаев написал, что не верит в то, что журналист мог покончить жизнь самоубийством. «Александр Щетинин – второй мой друг и коллега, который раньше жил и работал в РФ, убитый в Киеве этим летом. Сашу убили в его собственный день рождения и на сороковины Павла Шеремета», – написал Муждабаев. Он также добавил, что Щетинин был позитивным человеком и строил творческие планы.

Одна из бывших коллег Щетинина по интернет-изданию «Новый Регион» рассказала ТАСС, что в последнее время у Щетинина были серьезные проблемы с финансами. По ее словам, большинство сотрудников уводилось из-за задолженности по зарплате, а Щетинину пришлось продать машину и квартиру, чтобы как-то продержаться. Она также отметила, что многие бывшие коллеги Щетинина допускают, что он мог покончить с собой.

[Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru].