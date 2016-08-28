Общество
13:04, 28 Августа 2016 Версия для печати

Дома цыган под Одессой разгромили после убийства ребенка

После жестокого убийства восьмилетней девочки жители села под Одессой устроили погром в цыганской общине.

В селе Лощиновка Измаильского района Одесской области начались массовые беспорядки, причиной которых стало убийство восьмилетней девочки. Как сообщает портал 048.ua, тело девочки со следами насильственной смерти нашли накануне в заброшенном доме на окраине села. После этого толпа из трехсот человек направилась громить цыганскую общину, и остановить беспорядки удалось только после вмешательства местных властей.

Источник отмечает, что ситуация все еще остается напряженной и в селе запланирован сход, после которого могут возникнуть новые вспышки насилия.

По данным одесского издания «Думская.net», в убийстве подозревают местного жителя 20 лет, которого полиция нашла вместе с кинологом из Одессы. Не исключается, что девочка могла быть изнасилована перед убийством, однако точно это установит только судебно-медицинская экспертиза.

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Красникова Диана

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