Общество
Источник: ТАСС
10:34, 28 Августа 2016 Версия для печати

172 человека 9,5 часов дожидались вылета из Сочи в Москву

172 пассажира не могли 9,5 часов улететь из Сочи в Москву из-за проблемы с запуском двигателя самолета.

Как передает ТАСС, вылет рейса Сочи – Москва бы задержан на 9,5 часов из-за технической неполадки в работе самолета. По последним данным, не смогли запустить двигатель воздушного судна.

Известно, что неисправный самолет должен был улететь в Москву из Сочи 27 августа в 20:50. В результате 172 пассажира улетели в Москву резервным рейсом только 28 августа в 06:32.

Неисправный самолет был отбуксирован на резервную стоянку. Причина отказа двигателя самолета утоняется.

читайте также:Самолет S7
S7 о домогательствах к девочке в самолете: Обстановка была штатной
В авиакомпании S7 рассказали о штатной обстановке на борту самолета, где пытались надругаться над 9-летней девочкой »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Александр Пикуленко: Где самое безопасное место в автомобиле
10:52, 28 Августа 2016
Колумнист Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о наиболее безопасном расположении в салоне авто
»
Экс-участница "Дома-2" опустила книгу Бузовой
06:55, 28 Августа 2016
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Кирилюк заявила, что Ольга Бузова не может называться писательницей, узнал Sobesednik.ru
»
"Раньше я обжиралась..." Кто они: общество анонимных обжор?
00:01, 28 Августа 2016
Сообщества зависимых людей существуют не только в США, где они впервые появились, но и в России, узнал Sobesednik.ru
»