172 человека 9,5 часов дожидались вылета из Сочи в Москву

172 пассажира не могли 9,5 часов улететь из Сочи в Москву из-за проблемы с запуском двигателя самолета.

Как передает ТАСС, вылет рейса Сочи – Москва бы задержан на 9,5 часов из-за технической неполадки в работе самолета. По последним данным, не смогли запустить двигатель воздушного судна.

Известно, что неисправный самолет должен был улететь в Москву из Сочи 27 августа в 20:50. В результате 172 пассажира улетели в Москву резервным рейсом только 28 августа в 06:32.

Неисправный самолет был отбуксирован на резервную стоянку. Причина отказа двигателя самолета утоняется.